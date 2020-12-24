Тбилиси парализован - в столице открылись крупные торговые центры

Пробки на дорогах, очереди у торговых центров - все пытаются в такой форс-мажорной ситуации успеть приобрести новогодние подарки для близких

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. С семи часов утра улицы Тбилиси запружены потоками машин - в столице открылись крупные торговые центры и непродуктовые магазины.

С 24 декабря по 2 января торговым объектам разрешили возобновить работу в предновогодние и новогодние дни по ужесточенным мерам безопасности. Как будут соблюдаться эти правила, проконтролирует инспекция, вместе с которой в мониторинге торговых объектов активно участвуют финансовая полиция, Служба доходов и патрульная полиция.

У крупных торговых центров уже образовались длинные очереди - внутрь допускается ограниченное количество покупателей, из расчета один человек на 20 кв.м. Поток строго регулируется и движется медленно, поскольку желающих приобрести новогодние подарки для близких слишком много.

Изменен и график работы торговых объектов - с семи утра до семи вечера.