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Торговля в магазинах и торговых центрах во время эпидемии коронавируса - люди в очереди в масках

Тбилиси парализован - в столице открылись крупные торговые центры

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (496)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201224/250436837/Tbilisi-paralizovan---v-stolitse-otkrylis-krupnye-torgovye-tsentry.html

Пробки на дорогах, очереди у торговых центров - все пытаются в такой форс-мажорной ситуации успеть приобрести новогодние подарки для близких

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. С семи часов утра улицы Тбилиси запружены потоками машин - в столице открылись крупные торговые центры и непродуктовые магазины.

Черная пятница - скидки и распродажи - покупатели в торговом центре в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Соблюдение торговыми объектами Грузии правил будет строго контролировать инспекция труда

С 24 декабря по 2 января торговым объектам разрешили возобновить работу в предновогодние и новогодние дни по ужесточенным мерам безопасности. Как будут соблюдаться эти правила, проконтролирует инспекция, вместе с которой в мониторинге торговых объектов активно участвуют финансовая полиция, Служба доходов и патрульная полиция.

У крупных торговых центров уже образовались длинные очереди - внутрь допускается ограниченное количество покупателей, из расчета один человек на 20 кв.м. Поток строго регулируется и движется медленно, поскольку желающих приобрести новогодние подарки для близких слишком много.

Изменен и график работы торговых объектов - с семи утра до семи вечера.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (496)
Теги:
торговля, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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