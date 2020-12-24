Где больше риск заболеть коронавирусом: ковид-география по регионам Грузии

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из 1 972 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за последние сутки в Грузии, 920 случаев зарегистрировано в Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
По регионам количество выявленных случаев распределилось таким образом:
- Имерети – 279
- Аджария – 139
- Квемо-Картли – 112
- Шида Картли – 145
- Самегрело и Земо Сванети – 120
- Кахети – 117
- Мцхета-Мтианети – 57
- Гурия – 30
- Самцхе-Джавахети – 32
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.
За последние 24 часа было проведено 13 699 тестов, в том числе 7 146 экспресс-тестов на антигены и 6 553 – ПЦР-теста.
На сегодня зарегистрировано 19 836 активных случаев заражения, из которых 6 149 пациентов проходят лечение в больницах, в том числе 2 734 – в клиниках Тбилиси, 647 – в Аджарии и 1 257 – в Имерети.
На данном этапе состояние 1 068 пациентов расценивается как тяжелое, из них 453 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковид-гостиницах размещены 1 588 человек, 12 099 – проходят лечение на дому, 405 гражданин помещен в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 39 105 человек.