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Медицинские работники в реанимационном отделении

Где больше риск заболеть коронавирусом: ковид-география по регионам Грузии

© photo: Sputnik / Kirill Braga
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (499)
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Sputnik Грузия
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Очагом ковид-заражения в Грузии по-прежнему остается Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из 1 972 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за последние сутки в Грузии, 920 случаев зарегистрировано в Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

По регионам количество выявленных случаев распределилось таким образом:

  • Имерети – 279
  • Аджария – 139
  • Квемо-Картли – 112
  • Шида Картли – 145
  • Самегрело и Земо Сванети – 120
  • Кахети – 117
  • Мцхета-Мтианети – 57
  • Гурия – 30
  • Самцхе-Джавахети – 32
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

За последние 24 часа было проведено 13 699 тестов, в том числе 7 146 экспресс-тестов на антигены и 6 553 – ПЦР-теста.

На сегодня зарегистрировано 19 836 активных случаев заражения, из которых 6 149 пациентов проходят лечение в больницах, в том числе 2 734 – в клиниках Тбилиси, 647 – в Аджарии и 1 257 – в Имерети.

На данном этапе состояние 1 068 пациентов расценивается как тяжелое, из них 453 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковид-гостиницах размещены 1 588 человек, 12 099 – проходят лечение на дому, 405 гражданин помещен в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 39 105 человек.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (499)


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