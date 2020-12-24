Где больше риск заболеть коронавирусом: ковид-география по регионам Грузии

Очагом ковид-заражения в Грузии по-прежнему остается Тбилиси. На втором месте – регион Имерети, на третьем – Аджария

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Из 1 972 новых случаев заражения COVID-19, выявленных за последние сутки в Грузии, 920 случаев зарегистрировано в Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

По регионам количество выявленных случаев распределилось таким образом:

Имерети – 279

Аджария – 139

Квемо-Картли – 112

Шида Картли – 145

Самегрело и Земо Сванети – 120

Кахети – 117

Мцхета-Мтианети – 57

Гурия – 30

Самцхе-Джавахети – 32

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21.

За последние 24 часа было проведено 13 699 тестов, в том числе 7 146 экспресс-тестов на антигены и 6 553 – ПЦР-теста.

На сегодня зарегистрировано 19 836 активных случаев заражения, из которых 6 149 пациентов проходят лечение в больницах, в том числе 2 734 – в клиниках Тбилиси, 647 – в Аджарии и 1 257 – в Имерети.

На данном этапе состояние 1 068 пациентов расценивается как тяжелое, из них 453 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковид-гостиницах размещены 1 588 человек, 12 099 – проходят лечение на дому, 405 гражданин помещен в карантинные зоны. В самоизоляции находятся 39 105 человек.