12:43 24 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9830
  • 100 RUB4.3470
  • USD3.2704
Поиск
Предновогодняя торговля на Навтлугском базаре

Департамент экологического надзора приступил к контролю елочных базаров в Тбилиси

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (15)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201224/250438127/Departament-ekologicheskogo-nadzora-pristupil-k-kontrolyu-elochnykh-bazarov-v-Tbilisi.html

Торговать лесными красавицами разрешается, если на них имеются все документы, подтверждающие законность их происхождения

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии приступили к масштабной проверке пунктов реализации хвойных деревьев, сообщается на странице департамента в Facebook.

Поездка на лошадях в лесу Местиа
© photo: Sputnik / Elizabeth Joudro
Перед Новым годом в Грузии ужесточается контроль незаконной рубки елей

Цель проверки – предотвращение незаконной вырубки и продажи хвойных пород к новогодним праздникам.

Особое внимание уделяется контролю таких мест в Тбилиси, как территории прилегающие к Дворцу спорта, вокзалу и станциям метро. Пока ни в одной из точек нарушений не обнаружено.

"Продавцы хвойных деревьев должны иметь сертификат происхождения продаваемых деревьев. Именно с помощью этого документа можно установить, что дерево получено законным путем – в рассаднике, на плантации или на приусадебном участке. Если торговец продает импортную ель, он должен предоставить документ об импорте", – говорится в заявлении.

Штраф за незаконную добычу, транспортировку и продажу хвойных деревьев составляет от 200 до 2 000 лари (от 60 до 650 долларов США) в зависимости от нанесенного окружающей среде ущерба. Если размер ущерба превышает 1 000 лари (чуть более 300 долларов), лицо несет уголовную ответственность.

Активный мониторинг елочных базаров будет осуществляться и в ближайшие дни.

Темы:
Новый год 2021 (15)
Теги:
Новогодняя елка, Новый год, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться