Департамент экологического надзора приступил к контролю елочных базаров в Тбилиси

Торговать лесными красавицами разрешается, если на них имеются все документы, подтверждающие законность их происхождения

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии приступили к масштабной проверке пунктов реализации хвойных деревьев, сообщается на странице департамента в Facebook.

Цель проверки – предотвращение незаконной вырубки и продажи хвойных пород к новогодним праздникам.

Особое внимание уделяется контролю таких мест в Тбилиси, как территории прилегающие к Дворцу спорта, вокзалу и станциям метро. Пока ни в одной из точек нарушений не обнаружено.

"Продавцы хвойных деревьев должны иметь сертификат происхождения продаваемых деревьев. Именно с помощью этого документа можно установить, что дерево получено законным путем – в рассаднике, на плантации или на приусадебном участке. Если торговец продает импортную ель, он должен предоставить документ об импорте", – говорится в заявлении.

Штраф за незаконную добычу, транспортировку и продажу хвойных деревьев составляет от 200 до 2 000 лари (от 60 до 650 долларов США) в зависимости от нанесенного окружающей среде ущерба. Если размер ущерба превышает 1 000 лари (чуть более 300 долларов), лицо несет уголовную ответственность.

Активный мониторинг елочных базаров будет осуществляться и в ближайшие дни.