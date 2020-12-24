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Эпидемия коронавируса. Пожилые жители столицы Грузии в масках на рынке. Торговец

Работники самого крупного рынка Аджарии вышли протестовать

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (501)
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Sputnik Грузия
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На так называемом Хопском рынке торгуют около трех тысяч человек, и практически у каждого из них есть банковский долг, оплачивать который, простаивая, они не могут

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Работники так называемого Хопского вещевого рынка в Батуми – самого крупного в Аджарии – вышли на акцию протеста, требуя разрешить им торговать, сообщает телеканал Imedi.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Этот, как и все остальные вещевые рынки в Грузии, не попали в список тех объектов, которые получили разрешение Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии на работу в период с 24 декабря по 2 января.

Участники акции говорят, что они остались без источника доходов и не могут выплачивать банковские долги. Они требуют разрешить им торговать, обещая строго соблюдать все рекомендации.

По словам директора рынка, с правительством ведутся консультации, однако администрация не сможет соблюдать все нормы безопасности без поддержки самих арендаторов.

"Я понимаю их требования и тяжелое положение, но только на этом рынке от коронавируса умерло 22 арендатора. Мы не можем обеспечить соблюдения требований без арендаторов, они должны взять ответственность. С правительством ведутся переговоры об открытии", – сказал директор рынка Звиад Меликадзе.

На Хопском вещевом рынке работают около  трех тысяч арендаторов.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (501)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Батуми, Грузия


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