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Патриархия Грузии

Мероприятий по поводу годовщины интронизации Патриарха Грузии не будет

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Патриархия Грузии (85)
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Sputnik Грузия
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Никаких торжественных мероприятий в годовщину интронизации проводиться не будет из-за пандемии коронавируса, заявляет Патриархия

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В пятницу, 25 декабря, исполняется 43 года со дня интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

В заявлении Патриархии говорится, что никаких мероприятий в этот день проводиться не будет из-за пандемии коронавируса.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Его Святейшество посетит службу в соборе Патриархии и просит священников молиться в своих епархиях. Желающие поздравить пастора с годовщиной, на благо Грузии, Грузинской Церкви и Его Святейшества в пятницу, 25 декабря, должны прочитать 90-й псалом и молитву "Открой нам дверь милосердия", - приводит слова из заявления Первый канал.

В документе отмечается, что было бы хорошо, если бы проявили хоть немного доброты для хотя бы одного нуждающегося.

Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме.

В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957 и Московскую Духовную Академию в 1960. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг.

Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй
photo : Government of Georgia / FB
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Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года - митрополитом. [Крестниками грузинского Патриарха стали еще 564 ребенка]

После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом; интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года.

При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1000.

При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии - Патриарший собор Святой Троицы.

Темы:
Патриархия Грузии (85)
Теги:
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Патриархия Грузии, Грузия


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