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Эпидемия коронавируса - девушка в маске идет по улице

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 881

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (508)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201225/250446752/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-881.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 37 человек , из ковид-клиник страны выписаны 1 515 пациентов, а с начала пандемии вылечились 196 220 человек

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 881, скончались 37 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 218 724 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 515 человек, с начала пандемии вылечились 196 220 пациентов. Скончались 2 313.

В карантине в данное время находятся 396 человек, в стационарах – 5 969, в ковид-отелях – 1 542. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (508)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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