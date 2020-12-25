10:52 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Празднование католического Рождества

Премьер-министр Грузии поздравил католиков с Рождеством

© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Общество
Получить короткую ссылку
4610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201225/250447209/Premer-ministr-Gruzii-pozdravil-katolikov-s-Rozhdestvom.html

Рождество Христово считается самым большим и светлым праздником для всех христиан, он считается государственным в более ста странах мира

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил с праздником христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря.

"Поздравляю с Рождеством всех представителей тех конфессий, которые этот величайший праздник отмечают 25 декабря. Рождество Христово приносит в сердца людей доброту и любовь. Именно доброта, любовь и забота друг о друге является той главной силой, в которой так нуждается сегодня человечество для победы над невидимым врагом. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия", – написал Гахария в Facebook.

Празднование католического Рождества в регионах России
© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Католическое рождество 2020: традиции, обычаи и приметы

С Рождеством католиков поздравил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Сегодня большая часть христианского мира отмечает Рождество Христово. Этой ночью множество семей в Тбилиси праздновали праздник добра, надежды и любви. Праздничный настрой Рождества и Нового Года помогает забыть проблемы этого тяжелого года, согревает нас и бодрит. Поздравляю всех здесь, в столице, и в любом уголке нашей красивой страны. Также поздравляю моих друзей на Украине и в Италии с этим любимым праздником. Пусть эта волшебная ночь станет началом мира и счастья для всех. Поздравляю", – написал Каладзе Facebook.

Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

Теги:
Георгий Гахария, Рождество, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться