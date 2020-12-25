Премьер-министр Грузии поздравил католиков с Рождеством

Рождество Христово считается самым большим и светлым праздником для всех христиан, он считается государственным в более ста странах мира

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил с праздником христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря.

"Поздравляю с Рождеством всех представителей тех конфессий, которые этот величайший праздник отмечают 25 декабря. Рождество Христово приносит в сердца людей доброту и любовь. Именно доброта, любовь и забота друг о друге является той главной силой, в которой так нуждается сегодня человечество для победы над невидимым врагом. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия", – написал Гахария в Facebook.

С Рождеством католиков поздравил и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Сегодня большая часть христианского мира отмечает Рождество Христово. Этой ночью множество семей в Тбилиси праздновали праздник добра, надежды и любви. Праздничный настрой Рождества и Нового Года помогает забыть проблемы этого тяжелого года, согревает нас и бодрит. Поздравляю всех здесь, в столице, и в любом уголке нашей красивой страны. Также поздравляю моих друзей на Украине и в Италии с этим любимым праздником. Пусть эта волшебная ночь станет началом мира и счастья для всех. Поздравляю", – написал Каладзе Facebook.

Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.