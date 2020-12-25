Ищите помощь в Facebook: сотни грузинских врачей готовы лечить по соцсети

Врачи-энтузиасты поставили на службу населению соцсеть и готовы в любую минуту протянуть руку помощи – дать квалифицированный совет и не позволить впасть в безысходность

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Для оказания помощи нуждающимся в услугах медиков людям, когда в Грузии крайне сложная эпидситуация и клиники не справляются с потоками пациентов, а бригады скорой помощи – с вызовами, сотни грузинских врачей объединились в соцсети Facebook в группе Medguide.

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Инициатором создания такой группы является Софо Джапаридзе, которая по мере сил оказала и продолжает оказывать помощь гражданам. В группу могут объединиться все желающие, задавать вопросы врачам и получить квалифицированные ответы.

"В нашей группе объединены сотни врачей, которые трудятся для группы не покладая рук. Мы не ориентированы только на ковид, покрываем почти всю нозологию, существующую в направлении здравоохранения. Стараемся оказать максимальную помощь всем членам нашей группы", – рассказала Джапаридзе в эфире Первого канала.

К группе граждане обращаются и за неотложной помощью в критической ситуации, когда они не могут связаться с врачами или скорой.

Джапаридзе с благодарностью отметила, что врачи в группе делают огромное дело, поскольку им приходится работать и так в тяжелых условиях.

"Они совершенно безвозмездно стоят рядом с нами. Не помню, чтобы кто-нибудь из них отказывался отвечать, включиться в прямой эфир или в какую-нибудь другую активность. Врачи присоединились к нам не только по нашей просьбе, но и многие из них сами обратились к нам и выразили желание быть рядом с членами нашей группы", – отметила Джапаридзе.

Группа создана чуть больше одного месяца и уже набрала около 70 тысяч участников.