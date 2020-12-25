Первый день большого шопинга в Грузии: торговые центры справились с задачей

Инспекция труда, которая вела интенсивный мониторинг работы открывшихся в предновогодние дни торговых центров, осталась довольна результатами – серьезных нарушений не обнаружено

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В большей части торговых объектов, которые 24 декабря возобновили работу, очереди регулировались, а рекомендации соблюдали, заявил глава Департамента инспектирования трудовых условий Бека Берадзе, комментируя итоги первого дня большой торговли в Грузии.

Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео>>

С разрешения Межведомственного координационного совета с 24 декабря по 2 января в стране заработали непродуктовые магазины и большие торговые центры. Но для них установлены определенные правила работы в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

"Можно сказать, что первый день прошел без серьезных нарушений. Управление потоками покупателей велось абсолютно организованно. Это дает нам возможность сказать, что рекомендации, которые установлены министерством здравоохранения, в абсолютном большинстве выполнялись с большой точностью", – заявил Перадзе.

В течение всего минувшего дня существенных нарушений на торговых объектах не было выявлено, поэтому штрафные санкции не применялись. По словам Перадзе, были зафиксированы лишь небольшие, индивидуальные нарушения, и объекты получили словесные предупреждения.

В Грузии заработали магазины и большие торговые центры. За подарками и новогодними украшениями одновременно ринулись сотни тысяч граждан по всей стране. Практически повсеместно образовались большие очереди.

С целью сдерживания распространения коронавируса установлен особый график работы торговых объектов – с 07:00 до 19:00. Потоки покупателей должны строго контролироваться. На каждые 20 кв. метров площади магазина допускается не более одного покупателя.

Кроме того, не будут работать примерочные и объекты питания на территории больших торговых центров.

В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в размере 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.