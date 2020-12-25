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Эпидемия коронавируса - велосипедист в маске едет по улице

COVID-статистика Грузии – новые случаи коронавируса продолжают снижаться

© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (508)
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Sputnik Грузия
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Спад инфицирования наметился практически во всех регионах – введенные в стране ограничения уже дают реальный результат

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В Грузии продолжается снижение инфицирования коронавирусом – за последние сутки в стране было сделано 13 665 тестов, из них 6 747 – на антиген и 6 908 – ПЦР, и выявлено 1 881 новый случай, заявил на брифинге замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава.

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С начала пандемии в Грузии зарегистрировано к этому времени 218 724 случая коронавируса. За сутки в стране от коронавируса выздоровели 1 515 человек, а с начала пандемии – 196 220.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, скончались за сутки 37 пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 2 313 человек.

Из 1 881 нового случая, выявленных в Грузии за сутки, в Тбилиси зафиксировано 863, Аджарии – 97, Имерети – 259, Квемо Картли – 168, Шида Картли – 145, Гурия – 35, Самегрело - Земо Сванети – 112, Кахети – 108, Мцхета-Мтианети – 54, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

Медицинские работники в реанимационном отделении
© photo: Sputnik / Kirill Braga
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В Грузии на данный момент 20 165 активных случаев. Из них 5 969 лечатся в больницах. В тбилисских клиниках находятся 2 687 пациентов, в Аджарии – 584, Имерети – 1 196. На данный момент в стране 1 068 тяжелых пациентов: в Тбилиси – 522, Аджарии – 121, а Имерети – 239. К аппарату искусственного дыхания подключены 414 пациентов. Из них в Тбилиси – 187, Аджарии – 64, Имерети – 74.

1 542 пациента находятся в ковид-гостиницах, в том числе 603 – в Тбилиси, 668 – в Аджарии и 112 – в Имерети. 12 654 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах находятся 396 человек, из них в Тбилиси – 183, Аджарии – 116, Имерети – 13. В самоизоляции 38 693, из них в Тбилиси – 19 708, в Аджарии – 4 006, Имерети – 4 887.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (508)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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