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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Нарушения ковид-ограничений – статистика МВД Грузии

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (509)
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Вместе с медиками и эпидемиологами в борьбу с пандемией свой вклад вносят и сотрудники внутренних дел – они продолжают следить за соблюдением гражданами установленных ограничений

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила 554 факта нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

Эпидемия коронавируса - девушка в маске идет по улице
© photo: Sputnik / Goga Vardzieli
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 881

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 101 человека. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 453 человека.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (509)
Теги:
Пандемия, МВД Грузии, Грузия


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