В эпидситуации Грузии наметились признаки стабилизации

Эпидемиологи пока очень осторожны в своих оценках и не могут со всей категоричностью сказать – пандемия идет на убыль или это временное явление, а потому призывают население и дальше соблюдать меры личной безопасности

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Показатель положительных случаев на коронавирус в Грузии снижается, что указывает на стабилизацию ситуации, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния.

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По ее словам, при этом не должна снижаться интенсивность тестирования граждан на коронавирус, чтобы своевременно выявлять новые случаи.

"Каждый, кто почувствует себя плохо, должен немедленно обратиться в учреждение первичного здравоохранения, а таких у нас больше 200 и все их адреса известны, и сделать тестирование. Несмотря на то, что сейчас у всех предновогоднее настроение и все воздерживаются приходить в медучреждение, все равно было бы хорошо обратить внимание на симптомы – температуру, кашель", – заявила Габуния.

Габуния также сообщила о наличии свободных больничных коек. По ее словам, количество свободных коек увеличилось и, по последним данным, в Аджарии их более 400, а по стране в целом – 1 664.

"Это, конечно, также хороший знак, указывающий на то, что у нас нет тяжелых случаев, нуждающихся в госпитализации", – отметила Габуния.

Позитивом в борьбе с пандемией замминистра здравоохранения считает и начало применения в Грузии препарата "Ремдесивир" в лечении ковид-инфицированных. По ее словам, препарат назначается только в случае, если его применение рекомендуют два эксперта лечебной комиссии.

"Ремдесивир" уже используется в лечении нескольких пациентов.

Габуния также коснулась темы начала вакцинации от коронавируса. По ее словам, Грузия сегодня же может получить и осуществить вакцинацию по трем основным вакцинам. Это Astrazeneca – вакцина, которой должна храниться при температуре от 2 до 8 градусов, вакцина Pfizer, для которой нужен 70-градусный холодильник (несколько таких холодильников в Грузии уже есть) и Moderna – вакцина которая требует условий хранения в пределах минус 20 градусов.

"У нас есть большой опыт иммунизации, и мы сможем технически обеспечить весь этот процесс. Проблем в этом плане нет", – отметила Габуния.

Самым реальным временем для начала вакцинации она назвала март и добавила, что страна делает все возможное для того, чтобы начать этот процесс раньше.

Габуния также напомнила, что вакцина не может снять одновременно все проблемы. Определенное время, пока сформируется иммунный слой населения, гражданам придется жить в условиях индивидуальной защиты, социального и бизнес-контроля.

"Мы все стараемся увидеть конец эпидемии. Мы можем сказать, что 2021 год будет началом конца эпидемии. Все ждем вакцинацию, но при этом должны помнить, что вакцина не сможет одновременно снять все проблемы... Вакцина сразу не положит конец пандемии. Более того, появились новые штаммы, поэтому и дальше нужно носить маски, соблюдать соцдистанцию и не забывать о гигиене рук", – подчеркнула Габуния.

В Грузии за последние сутки сделали 13 665 тестов и выявили 1 881 новый случай коронавируса.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 218 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 196 тысяч человек, а скончались 2 313 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.