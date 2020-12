В Грузии стали меньше обращаться за тестами – эпидемиолог

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В последнее время в Грузии стали меньше делать тестов на коронавирус, но не потому, что тестов нет, а потому что снизилась обращаемость граждан в медучреждения, заявил на брифинге замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

По его словам, страна в день свободно может делать по 20-22 тысячи тестов.

"К сожалению, обращаемость на обследования сокращается. Прошу всех, у кого будут симптомы, обязательно обратиться к соответствующим центрам. Наша страна свободно может делать в день по 20-22 тысячи тестов, но сейчас этот показатель снизился до 14 тысяч. Сначала люди активно приходили, а сейчас – меньше. Я очень прошу всех, у кого будут хоть малейшие симптомы, обязательно пойти и сделать тест", – заявил Имнадзе.