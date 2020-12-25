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Руководитель лаборатории Лугара Паата Имнадзе

В Грузии стали меньше обращаться за тестами – эпидемиолог

photo: Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (513)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201225/250451435/V-Gruzii-stali-menshe-obraschatsya-za-testami---epidemiolog.html

У Пааты Имнадзе нет объяснений, почему спрос на тестирование стал меньше, несмотря на то, что эпидситуация все еще оставляет желать лучшего. Главное, что дефицита тестов в стране нет

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В последнее время в Грузии стали меньше делать тестов на коронавирус, но не потому, что тестов нет, а потому что снизилась обращаемость граждан в медучреждения, заявил на брифинге замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

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По его словам, страна в день свободно может делать по 20-22 тысячи тестов.

"К сожалению, обращаемость на обследования сокращается. Прошу всех, у кого будут симптомы, обязательно обратиться к соответствующим центрам. Наша страна свободно может делать в день по 20-22 тысячи тестов, но сейчас этот показатель снизился до 14 тысяч. Сначала люди активно приходили, а сейчас – меньше. Я очень прошу всех, у кого будут хоть малейшие симптомы, обязательно пойти и сделать тест", – заявил Имнадзе.

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
В эпидситуации Грузии наметились признаки стабилизации

Имнадзе также коснулся темы распространения нового "британского" штамма коронавируса. По его словам, в Грузии изучают сомнительные случаи на новый штамм.

"Нет большого различия между новым штаммом и старым. Мы две-три недели назад сняли рекорд – были первыми по распространению. Исходя из этого, я не думаю, что новый штамм что-то изменит. Мы должны продолжать носить маски и соблюдать дистанцию", – отметил Имнадзе.

В Грузии, по всем международным оценкам, ношение масок достигло 70%, однако, если данный показатель поднимется до 95%, никакие ограничения больше не будут нужны, это защитит и от старого, и от нового штамма, подчеркнул Имнадзе.

В Грузии за последние сутки провели 13 665 тестов и выявили 1 881 новый случай коронавируса.

С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 218 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 196 тысяч, скончались 2 313 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (513)
Теги:
Паата Имнадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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