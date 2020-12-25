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Центр службы спасения 112 в городе Рустави

Нужна помощь? – звоните на "112", вам ответят

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (513)
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Sputnik Грузия
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Сбой в работе Центра по управлению общественной безопасностью, когда на "112" невозможно было дозвониться, устранен, теперь вместо одной горячей линии действуют три

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Обращаемость граждан на "112" снизилась на 31%, заявил на брифинге директор Центра по управлению общественной безопасностью "112" МВД Грузии Георгий Арсошвили.

В Грузии значительно увеличат число операторов службы "112">>

По его словам, самый низкий показатель обращаемости – около десяти тысяч звонков – был зафиксирован 20 декабря, тогда, когда на горячую линию поступало около 30 тысяч звонков в день. По поводу ковидконсультации обращаемость сократилась до 38%.

"Мы уверены и надеемся, что эта тенденция будет сохранена и будет все меньше потребности в неотложной медицинской помощи… Служба "112" в условиях пандемии обрела особую нагрузку, любой гражданин, в том числе и те, у кого был подтвержден коронавирус, могли позвонить на "112", поэтому, по сравнению с прошлым годом, к нашей службе увеличилась на 80%", – заявил Арсошвили.

Скорая медицинская помощь 112
© Sputnik / Alex Shlamov
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Вместе с тем он извинился за сбой в работе "112" из-за перегруженности линий. Сейчас все проблемы устранены. Срочно был открыт альтернативный центр, все сотрудники были переведены на новый график работы. В условиях ухудшения эпидситуации и увеличения количества звонков, служба добавила 200 операторов. Была усилена серверная и сетевая инфраструктура, чтобы на "112" можно было дозвониться.

Таким образом, "112" была разделена на три линии: 112, 112-1, 112-2.

Арсошвили выразил сожаление по поводу того,что даже в столь напряженный период на "112" продолжают поступать нецелевые звонки, они составляют около 30% из общего числа обращаемости граждан. Он призвал население проявить гражданскую ответственность и звонить на горячую линию "112" только в случае необходимости.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (513)
Теги:
Центр "112", МВД Грузии, Грузия


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