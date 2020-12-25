ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Грузия получила медицинское оборудование от Всемирного банка для борьбы с пандемией коронавируса, говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.

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Среди полученного оборудования – тысяча кислородных концентраторов, 500 неинвазивных медицинских вентиляторов дыхательных путей, до 400 больничных кроватей и аппараты искусственного дыхания CPAP.

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе вместе с региональным директором Всемирного банка осмотрела медицинское оборудование в Тбилисской республиканской больнице.

"Медицинское оборудование предназначено для лечения сложных случаев COVID-19 при дыхательной недостаточности у пациентов, проходящих лечение в ковид-клиниках и гостиницах. Также возможно применение оборудования под наблюдением медицинского персонала в домашних условиях", - сказала Тикарадзе.

Министр отметила, что полученные кислородные концентраторы, аппараты CPAP будут распределены по разным регионам Грузии, а новые больничные койки получат государственные клиники в Тбилиси, Батуми и Рухи.

Региональный директор Всемирного банка в свою очередь поблагодарил медицинский персонал за героическую борьбу с пандемией.

"Мы не пожалеем усилий для быстрого выздоровления инфицированных. Хочу поблагодарить медицинских работников, врачей, медсестер. Эти люди рискуют своей жизнью, чтобы защитить каждого из нас", - сказал региональный директор Всемирного банка Себастьян Молинеус.

Он не упустил случая еще раз призвать население Грузии соблюдать меры безопасности - носить маски и держать дистанцию. В этом случае им не понадобится аппаратура, которую предоставил стране Всемирный банк.