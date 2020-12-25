Президент Грузии поздравила католиков с Рождеством

Мира и здоровья пожелала Саломе Зурабишвили как согражданам-католикам, так и всех христианам, которые отмечают Рождество 25 декабря

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с праздником христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря.

"Поздравляю наших граждан-католиков и весь католический мир с Рождеством. Желаю мира и здоровья", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Католиков с праздником уже поздравили премьер-министр Грузии Георгий Гахария, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие официальные лица.

Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.