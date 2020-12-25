17:59 25 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9881
  • 100 RUB4.3846
  • USD3.2703
Поиск
Радостная и улыбающаяся президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии поздравила католиков с Рождеством

photo: Salome Zourabichvili / FB
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201225/250452495/Prezident-Gruzii-pozdravila-katolikov-s-Rozhdestvom.html

Мира и здоровья пожелала Саломе Зурабишвили как согражданам-католикам, так и всех христианам, которые отмечают Рождество 25 декабря

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила с праздником христиан, которые отмечают Рождество 25 декабря.

Празднование католического Рождества
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
Премьер-министр Грузии поздравил католиков с Рождеством

"Поздравляю наших граждан-католиков и весь католический мир с Рождеством. Желаю мира и здоровья", - написала Зурабишвили на своей странице в Twitter.

Католиков с праздником уже поздравили премьер-министр Грузии Георгий Гахария, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие официальные лица.

Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.

Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.

Теги:
Рождество, Президент Грузии, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Сильный снегопад в высокогорном районе Хуло в Аджарии - видео
Настоящая зима: высокогорную Аджарию завалило снегом - видео
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию вырос - данные Нацбанка
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться