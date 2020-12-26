Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается третий день подряд

За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек , из ковид-клиник страны выписаны 4 119 пациентов

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 784, скончались 39 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 220 508 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 4 119 человек, с начала пандемии вылечились 200 339 пациентов. Скончались 2 352.

В карантине в данное время находятся 396 человек, в стационарах – 5 701, в ковид-отелях – 1 464. 41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.