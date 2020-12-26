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Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по числу зараженных

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (515)
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Sputnik Грузия
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Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 013 человек, из которых 379 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik. Почти половина случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.

По его словам, из 1 784 новых случаев в Тбилиси было выявлено 801.

Что касается остальных регионов, там ситуация выглядит следующим образом:

                                 Регион Число новых случаев
Имерети 281
Самегрело и Земо Сванети 140
Аджария 121
Шида Картли 119
Кахети 110
Квемо-Картли 101
Гурия 40
Самцхе-Джавахети 31
Мцхета-Мтианети 30
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 10

На сегодняшний день в Грузии всего 17 791 активный случай коронавируса. Подавляющее большинство зараженных лечатся дома – 10 626, еще 1 464 проходят лечение в ковид-гостиницах.

Что касается больниц, там лечение от коронавируса проходят 2 606 человек, состояние 1 013 из них тяжелое, 379 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 220 508 случаев COVID-19, выздоровели – 200 339 человек, скончались – 2 352.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (515)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Тбилиси, Грузия


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