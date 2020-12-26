Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по числу зараженных

Из заболевших в тяжелом состоянии находится 1 013 человек, из которых 379 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik. Почти половина случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.

По его словам, из 1 784 новых случаев в Тбилиси было выявлено 801.

Что касается остальных регионов, там ситуация выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 281 Самегрело и Земо Сванети 140 Аджария 121 Шида Картли 119 Кахети 110 Квемо-Картли 101 Гурия 40 Самцхе-Джавахети 31 Мцхета-Мтианети 30 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 10

На сегодняшний день в Грузии всего 17 791 активный случай коронавируса. Подавляющее большинство зараженных лечатся дома – 10 626, еще 1 464 проходят лечение в ковид-гостиницах.

Что касается больниц, там лечение от коронавируса проходят 2 606 человек, состояние 1 013 из них тяжелое, 379 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 220 508 случаев COVID-19, выздоровели – 200 339 человек, скончались – 2 352.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.