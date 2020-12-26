Ковид-география Грузии: Тбилиси продолжает лидировать по числу зараженных

ТБИЛИСИ, 26 дек – Sputnik. Почти половина случаев инфицирования коронавирусом в Грузии за последние сутки приходится на Тбилиси, сообщил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге.
По его словам, из 1 784 новых случаев в Тбилиси было выявлено 801.
Что касается остальных регионов, там ситуация выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|281
|Самегрело и Земо Сванети
|140
|Аджария
|121
|Шида Картли
|119
|Кахети
|110
|Квемо-Картли
|101
|Гурия
|40
|Самцхе-Джавахети
|31
|Мцхета-Мтианети
|30
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|10
На сегодняшний день в Грузии всего 17 791 активный случай коронавируса. Подавляющее большинство зараженных лечатся дома – 10 626, еще 1 464 проходят лечение в ковид-гостиницах.
Что касается больниц, там лечение от коронавируса проходят 2 606 человек, состояние 1 013 из них тяжелое, 379 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 220 508 случаев COVID-19, выздоровели – 200 339 человек, скончались – 2 352.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.