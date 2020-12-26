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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Нарушения ковид-ограничений – статистика МВД Грузии за сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (516)
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Sputnik Грузия
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Вместе с медиками и эпидемиологами в борьбу с пандемией свой вклад вносят и сотрудники внутренних дел – они продолжают следить за соблюдением гражданами установленных ограничений

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила 497 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра и запрет на работу общественного транспорта.

Предновогодняя торговля елками и чичилаки у Дворца спорта
© Sputnik / Alex Shlamov
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За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 64 человека. Это лица, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 433 человека.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (516)
Теги:
Ограничения, штраф, Грузия, МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, полиция


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