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Программы помощи населению от мэрии Тбилиси в 2021 году – что стоит знать

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (323)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201227/250460537/Programmy-pomoschi-naseleniyu-ot-merii-Tbilisi-v-2021-godu--chto-stoit-znat.html

Жителям Тбилиси для участия в программах социальной помощи нужно будет обратиться в мэрию города или районные администрации

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделила более 134,1 миллиона лари на различные программы социальной помощи жителям столицы, говорится в проекте бюджета столицы на 2021 год, утвержденном сакребуло (горсоветом) Тбилиси.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Столичная мэрия финансирует множество социальных программ для жителей города, в том числе оказывает им прямую финансовую помощь. Основной акцент таких программ сделан на самых нуждающихся жителей города – социально незащищенных граждан.

Так, мэрия Тбилиси оплачивает коммунальные расходы тем гражданам, чьи семьи не набирают более 200 тысяч баллов по шкале благосостояния. Также мэрия выплачивает по 50 лари на ребенка ежемесячно всем социально нуждающимся многодетным семьям, чьи очки менее 70 тысяч баллов по шкале благосостояния.

Для всех социально незащищенных семей, набирающих менее 70 тысяч баллов, действуют также следующие программы: бесплатные кружки во Дворце учащейся молодежи для детей и подростков, бесплатное обучение в школах искусств, в спортивных школах и бассейнах. Кроме того, мэрия города выдает единоразовую помощь на новорожденного ребенка (от 500 до 1500 лари в зависимости от числа детей).

Также мэрия обеспечивает самый нуждающийся слой населения города бесплатными столовыми и льготами на транспорт.

Мэрия столицы Грузии вместе с бизнес-сектором помогает одиноким пожилым людям, а также социально незащищенным лицам
photo : Tbilisi City Hall / FB
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Позаботится мэрия Тбилиси и о детях и подростках с ограниченными возможностями. Для них выделены средства на отдых на курорте в виде ваучера.

Помогает мэрия Тбилиси и пожилым. Так, лицам старше 100 лет по запросу мэрия выдает единоразовую помощь.

Кроме того, районные администрации на местах помогают гражданам в решении медицинских и бытовых проблем, улучшении уровня жизни, как выдавая деньги, так и продуктами и вещами. Также районные администрации помогают и покрытием затрат на похороны.

По запросу мэрия Тбилиси помогает беспомощным старикам и лицам с ОВЗ, в том числе в домашних делах и во врачебном уходе при наличии соответствующей оценки, которая обходится в 8 лари.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (323)
Теги:
Экономика, Грузия, Мэрия Тбилиси, Тбилиси


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