В Грузии за сутки выявлено 1 097 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 3 208 пациентов

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 097, скончались 25 пациентов.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 221 605 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 3 208 человек, с начала пандемии вылечились 203 547 пациентов. Скончались 2 377.

В карантине в данное время находятся 420 человек, в стационарах – 5 677 в ковид-отелях – 1 393. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.