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Старый Тбилиси без туристов

Ковид-география Грузии – в Тбилиси выявили меньше 500 случаев COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (519)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201227/250462244/Kovid-geografiya-Gruzii--v-Tbilisi-vyyavili-menshe-500-sluchaev-COVID-19.html

На данном этапе состояние 1 009 пациентов расценивается как тяжелое, 441 из них подключен к аппарату ИВЛ

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Из 1097 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последние 24 часа, 484 случая были зафиксированы в Тбилиси, информацию распространяет Оперативный штаб при Межведомственном координационном совете.

По регионам случаи распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 185
Квемо Картли 84
Аджария 81
Шида Картли 63
Самегрело и Земо Сванети 61
Кахети 61
Мцхета-Мтианети 31
Гурия 26
Самцхе-Джавахети 17
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 5

 

 

На данном этапе в стране 15 655 активных случаев заражения, из них 5677 человек проходят лечение в больницах, 420 человек помещены в зоны карантина, из них 187 - в Тбилиси, 135 - в Аджарии и 13.

На данном этапе состояние 1 009 пациентов расценивается как тяжелое, 441 из них подключен к аппарату ИВЛ. 8 585 человек проходят лечение на дому.

На данном этапе 35 896 человек находятся в самоизоляции, в том числе 18 713 человек в Тбилиси, 3451 - в Аджарии и 4858 человек в Имерети.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 221 605 случаев COVID-19, выздоровели – 203 547 человек, скончались – 2 377.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (519)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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