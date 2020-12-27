Ковид-география Грузии – в Тбилиси выявили меньше 500 случаев COVID-19

На данном этапе состояние 1 009 пациентов расценивается как тяжелое, 441 из них подключен к аппарату ИВЛ

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Из 1097 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Грузии за последние 24 часа, 484 случая были зафиксированы в Тбилиси, информацию распространяет Оперативный штаб при Межведомственном координационном совете.

По регионам случаи распределились следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 185 Квемо Картли 84 Аджария 81 Шида Картли 63 Самегрело и Земо Сванети 61 Кахети 61 Мцхета-Мтианети 31 Гурия 26 Самцхе-Джавахети 17 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 5

На данном этапе в стране 15 655 активных случаев заражения, из них 5677 человек проходят лечение в больницах, 420 человек помещены в зоны карантина, из них 187 - в Тбилиси, 135 - в Аджарии и 13.

На данном этапе состояние 1 009 пациентов расценивается как тяжелое, 441 из них подключен к аппарату ИВЛ. 8 585 человек проходят лечение на дому.

На данном этапе 35 896 человек находятся в самоизоляции, в том числе 18 713 человек в Тбилиси, 3451 - в Аджарии и 4858 человек в Имерети.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 221 605 случаев COVID-19, выздоровели – 203 547 человек, скончались – 2 377.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.