Скончалась телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

Джульетта Вашакмадзе работала на Первом канале Грузии с момента основания телевидения - 30 декабря 1956 года

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известная грузинская телеведущая, актриса, мать популярного телеведущего Георгия Габуния Джульетта Вашакмадзе скончалась на 87-м году жизни.

photo: National library of Georgia Телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

Джульетта Вашакмадзе работала на Первом канале Грузии с момента основания телевидения - 30 декабря 1956 года. Вначале она была диктором, а затем телеведущей популярных программ культурной и социальной тематики.

30 декабря 2013 года по случаю 57-й годовщины основания телевидения Первый канал Грузии в парке Мтацминда, недалеко от Тбилисской телебашни, открыл почетную звезду первым ведущим телевидения, в том числе Джульетте Вашакмадзе.

Она запомнилась зрителю и яркими кинообразами в картинах: "Цветок на снегу", "Дедушка Гигия", "Куклы смеются", "Необыкновенная выставка".

Также в 60-ые годы Вашакмадзе играла на сцене тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили.