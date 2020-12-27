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Скончалась телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Потери 2020: кто ушел из жизни (20)
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Sputnik Грузия
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Джульетта Вашакмадзе работала на Первом канале Грузии с момента основания телевидения - 30 декабря 1956 года

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Известная грузинская телеведущая, актриса, мать популярного телеведущего Георгия Габуния Джульетта Вашакмадзе скончалась на 87-м году жизни.

Телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе
photo: National library of Georgia
Телеведущая и актриса Джульетта Вашакмадзе

Джульетта Вашакмадзе работала на Первом канале Грузии с момента основания телевидения - 30 декабря 1956 года. Вначале она была диктором, а затем телеведущей популярных программ культурной и социальной тематики.

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30 декабря 2013 года по случаю 57-й годовщины основания телевидения Первый канал Грузии в парке Мтацминда, недалеко от Тбилисской телебашни, открыл почетную звезду первым ведущим телевидения, в том числе Джульетте Вашакмадзе.

Она запомнилась зрителю и яркими кинообразами в картинах: "Цветок на снегу", "Дедушка Гигия", "Куклы смеются", "Необыкновенная выставка".

Также в 60-ые годы Вашакмадзе играла на сцене тбилисского академического театра имени Котэ Марджанишвили.

Темы:
Потери 2020: кто ушел из жизни (20)


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