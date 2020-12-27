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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Нарушение ограничений – статистика МВД Грузии за минувшие сутки

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (520)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20201227/250463870/Narushenie-ogranicheniy--statistika-MVD-Gruzii-za-minuvshie-sutki.html

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека, которых застали на улице после девяти вечера

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила 577 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Эпидемия коронавируса - мужчины в капюшонах и масках идут по улице
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 484 человека.

Всего с 30 ноября по 27 декабря выявлено 22 980 фактов нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (520)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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