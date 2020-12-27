Эпидемиолог исключил вероятность введения полного локдауна

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Заместитель руководителя Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе не подтвердил информацию о планах временно приостановить движение легковых автомобилей и объявить в стране полный локдаун.

По словам Имнадзе, такая информация - всего лишь слухи, а все ограничения будут реализованы по заранее составленному двухмесячному плану.

"Ничего подобного не обсуждается, распространяются слухи, и все это не соответствует действительности. К сожалению, в этой стране много людей, которые заняты распространением слухов и, грубо говоря, по такому принципу - чем хуже, тем лучше. Ничего подобного не обсуждается. Обсуждается то, о чем было объявлено с самого начала, речь идет о двухмесячном плане. Что будет осуществляться согласно этому плану", - сказал Имнадзе.

Он также отметил, что введенные ограничения оправдали себя и эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизировалась.

По словам эпидемиолога, теперь от граждан зависит то, насколько они будут соблюдать существующие правила и рекомендации к Новому году.

"Главное, что ограничения оправдали себя, ситуация стабилизировалась. Из 5000 случаев в день мы получили менее 2000. Самое главное, что по результатам проведенных в настоящее время тестов показатель положительных результатов в течение последних нескольких дней был стабильным и составлял 13–14%, а это означает, что стабилизация ситуации налицо, и теперь все остальное зависит от нас. Если мы постараемся изо всех сил соблюдать правила ношения масок и дистанцию, надеемся, что Новый год проведем без проблем", - сказал Имнадзе.

Паата Имнадзе в очередной раз призвал граждан встретить Новый год скромно.

"Пандемия сильно изменила нашу жизнь в этом году и, возможно, к сожалению, традицию встречи Нового года, нам придется по возможности воздерживаться от походов друг к другу. Давайте встретим в узком семейном кругу Новый год, который, будем надеяться, станет последним годом пандемии", - сказал Паата Имнадзе.

В то же время он отметил, что все правила максимально соблюдаются в местах массового скопления людей после открытия торговых объектов.

На сегодняшний день с начала пандемии в стране подтверждено 221 605 случаев COVID-19, выздоровели – 203 547 человек, скончались – 2 377.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии подтвердился 26 февраля.