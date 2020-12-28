Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 28 декабря

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено 434,8 тысячи новых случаев заражения, скончались 7 393 человека

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 28 декабря ноября составило 79 232 555 человек, скончались 1 754 493, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 34 403 371 случая инфицирования, в Европе – 25 271 882, в Азии – 11 842 422.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 434 779, скончались 7 393 человека.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 80 762 012 выявленных случаях инфицирования и 1 764 317 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Ситуация в США

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 000 572, скончались 332 145 пациентов с COVID-19.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, скончались 1 663 человека.

Компании Pfizer и BioNTech поставят в США дополнительно 100 миллионов доз разработанной ими вакцины от коронавируса, говорится в заявлении BioNTech.

Таким образом, Соединенные Штаты получат в общей сложности 200 миллионов доз вакцины производства Pfizer и BioNTech. Это позволит стране провакцинировать 100 миллионов человек, каждому из которых понадобятся две дозы препарата.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии с начала пандемии зафиксировано 10 208 725 случаев заражения коронавирусом COVID-19. На сегодня в Индии скончались 147 940 человек, летальность составляет 1,45%.

Полностью вылечили от вируса 9 781 945 человек, восстановление составляет 95,82%. Индия занимает 2 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

За последние 24 часа в Бразилии медики зарегистрировали 18 479 случаев заражения коронавирусом, скончались еще 344 пациента с диагностированным заболеванием, сообщает министерство здравоохранения страны.

С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 7 484 285 человек, общее число летальных исходов составляет 191 139. Излечились более 6,5 миллиона пациентов.

Ситуация в мире

В России с начала пандемии зафиксировано 3 050 248 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 3,76% от общего количества зараженных в мире.

Согласно последним данным, в России скончались 54 782 человека, летальность составляет 1,80% . Полностью вылечили от вируса 2 450 829 человек, восстановление составляет 80,35%. Россия занимает 4 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

За минувшие сутки выявлено 8 882 заражения коронавирусом, общее число заболевших COVID-19 во Франции составляет почти 2,56 миллиона, сообщает санитарное агентство страны Santé Publique.

В целом с начала эпидемии в стране скончались 62 746 пациентов, 175 из них умерли за минувшие сутки. За неделю были госпитализированы 7,7 тысячи больных, более 1,1 тысячи из этого числа оказались в реанимациях.

В воскресенье во Франции началась вакцинация от коронавируса, первую прививку получила 78-летняя женщина.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Великобритании выросло на 30 501, умерли 316 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 286 506 человек, умерли 70 615 заболевших.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 14 205, из них 2 806 больных, это наименьший показатель с середины ноября, свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 14 205 новых случаев COVID-19, в том числе 2 806 больных. Умерли 254 человека, с начала пандемии – 19 878. В тяжелом состоянии находится 4 309 больных", – говорится в сводке турецкого минздрава.

Как заявил ранее глава минздава Турции Фахреттин Коджа, снижение числа новых случаев коронавируса уже уменьшило загрузку больниц. Он выразил надежду, что в ближайшие дни это приведет также к снижению суточного числа умерших, которое все еще близко к максимуму с начала пандемии.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 28 декабря правительственного сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 221 605 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, выздоровели 203 547 пациентов, скончались – 2 377.

В карантине в данное время находятся 420 человек, в стационарах – 5 677 в ковид-отелях – 1 393. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 21:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта. Приостановлена работа общественного и межгородского транспорта, гражданам запрещено появляться на улицах без масок, закрыты все крупные кафе, рестораны, развлекательные и спортивные центры.

Правительство обещало с 24 декабря в связи с Новогодними праздниками на время ослабить введенные ограничения и допустить работу транспорта, однако решило этого не делать. Против снятия ограничений активно выступили эпидемиология, опасаясь нового взрыва эпидемии.

По материалам мировых СМИ