Сколько стоит новогодний стол 2021: изменились ли цены на продукты в пандемию?

Новогодний стол он и в пандемию новогодний стол. Более скромный, менее разнообразный, но все же обязательный атрибут встречи Нового года. Колумнист Sputnik узнала на одном из столичных рынков, как обстоят дела с ценами на продукты грузинского новогоднего застолья

Если в прошлом году в период предновогодней суеты нашей задачей было - вовремя закупиться продуктами и по либеральным ценам, то в этом году уровень квеста усложнился. Сегодня перед вами сразу две задачи: как можно быстрее (до т.н. "комендантского часа") купить продукты и не заразиться в толпе людей коронавирусом. Пандемия, господа, пандемия!

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

В виду того, что общественного транспорта снятие ограничений не коснулось, то тбилисцы активно пересели на свои автомобили, естественно, создав нереальные пробки в городе. Но это не помешает нам отправиться на вокзальный рынок (пункт назначения нашего репортажа уже который год), и узнать прейскурант цен, чтобы подготовить вас, читателей, морально и физически.

Совет номер один: на рынок стоит отправляться с утра пораньше. Но не раньше 9, ведь в это время многие продавцы только начинают "выкладываться". Однако сейчас нашу с вами "фишку" могут просечь многие, прийти пораньше, и вам не останется выхода, кроме как толпиться с другими (не забываем про дистанцию!).

Мне повезло, народу оказалось немного, и рынок только-только просыпается. Между продавцами идет перекличка.

- Анзор, где помидоры, что мы привезли?

- Разуй глаза, ты что не проснулась еще? Они прямо под тобой.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Свидетелем такого рода диалогов можно стать достаточно часто. Только осторожно, будьте внимательны, вас легко могут задавить "тачкой", которые грузчики развозят так, будто от их скорости зависит не только открытие рынка, но и множество других глобальных вопросов в мире.

Совет номер два. Запаситесь нервными клетками, или накапайте себе лечебных капель, это вам понадобится, уверяю. Ведь задавить могут не только грузчики, но и просто машины. Кажется, на вокзальном рынке у людей просыпается какая-то суперсила, а страх уходит куда подальше. Поэтому понятия тротуар или объездная дорога там не существует ни для кого: ни для пешеходов, ни для водителей. Как говорится, "смешались в кучу кони, люди".

Ну приступим к главной части – к ценам. Начнем, как всегда, с самого важного и неотъемлемого продукта для новогоднего стола – это грецкий орех (нигози). В прошлом году мы писали, что цены на грецкий орех варьируются от 18 до 35 лари. Успокоем сразу: цены на грецкий орех остались прежними. Как известно, все зависит от качества грецкого ореха: насколько он цельный и очищенный.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Также практика показывает, что самый дорогой и качественный грецкий орех из Рачи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети). Без грецкого ореха на грузинском застолье никуда, без него не получится сациви, пхали, а также главные новогодние сладости – гозинаки и чурхчелы. Поэтому к выбору орехов надо подходить серьезно.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Если уж мы вспомнили о пхали, то для его приготовления вам понадобится шпинат. Шпинат - вещь непредсказуемая, скажу я вам. Его надо брать побольше, ведь он очень уваривается. Цена шпината варьируется от одного до двух лари, что радует, так как в прошлом году шпинат в некоторых местах стоил и три лари.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Порадовали в этом году и мандарины. На рынке их можно найти даже за 80 тетри за килограмм! Понятно, что они мелкие, как семечки, но факт такой бюджетной цены уже радует. Мандарины посолиднее, с которыми и в гости не стыдно пойти, обойдутся вам в один-два лари. За два лари вы сможете купить большие, вкусные и сладкие мандарины. Знаю, что говорю - продавец меня угостил.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

К слову, это еще один совет: старайтесь быть милыми, и вам что-то да подарят, даже если вы ничего не купили, а просто спрашивали цены на продукты.

Раз уж мы начали говорить о сладостях и фруктах продолжим. Яблоки в этом году стоят в районе от одного до трех лари, в зависимости от сорта и качества.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Что касается чурчхелы, то диапазон цен достаточно велик и рассчитан на карман каждого. На рынке вы сможете найти чурчхелу как за один лари (но она будет суховата и не свежа, как говорит продавец), так и за 3, и за 5 лари.

Заканчивая говорить о сладостях, отметим, что сухофрукты на грузинском новогоднем столе (это в основном сушеная хурма) немного подорожали. Если в прошлом году сушеную хурму можно было найти и за 3,5 лари, то теперь дешевле 5 лари она встречается реже.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Достаточно дорого стоят и помидоры с огурцами. Особенно дорогие в этом году помидоры, их цена может достигать аж 8 лари.

"Помидоры подорожали, но это, в принципе, нормально для декабря, - говорит мне продавец. - Но нужно ходить, смотреть. Если у меня здесь есть помидоры за 3-4 лари, то у кого-то такие же могут стоить 7 лари. Это рынок, здесь нет фиксированной цены, все индивидуально. В среднем, минимальная цена помидоров три лари за килограмм. Дешевле – только столовые". Что касается огурцов, то их средняя цена четыре лари за килограмм.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Теперь вегетарианцев попросим удалиться, а мясоедов – остаться. Настало ваше время. Начнем с поросят. Один килограмм чаще всего стоит 20 лари. Маленький поросенок будет обойдется вам минимум 80-85 лари.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Если вы рискнете в Новый год быка положить на стол мясо и хотите купить говядину, то предупредим, что мясо без костей самое малое стоит 18 лари за килограмм, а с костью - 15 лари. В сравнении с прошлым годом, индейка в этом году стоит немного дороже - средняя цена за килограмм примерно 20 лари, когда в прошлом можно было найти и за 15.

Может, вам и в этом году повезет, и вы сможете найти подешевле. Но особо не надейтесь, ведь продавцы в коронавирусный кризисный особенно пострадали.

"Покупателей нет. У многих просто нет денег, а некоторые ходят по магазинам, хотя здесь на рынке цены ниже. У нас не остается выхода, мы продаем дешевле, чтобы хоть что-то заработать", - говорит бабушка, торгующая индюшками.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Завершим наш список новогодних продуктов сыром, без которого точно никуда. Здесь можно найти как разные сорта сыра, так и разные цены на них. Но отметим, что цены в сравнении с прошлым годом, особо не изменились. Сулугуни в этом году стоит от 14 до 16 лари, а имеретинский - от 8 до 12 лари.

© Sputnik / Natia Kvartskhava Дезертирский рынок перед Новым годом

Поясним, что в нашей статье указаны приблизительные, средние цены продуктов. На рынке вы можете найти что-то дешевле или дороже. Что-то к новогоднему столу, разумеется, можно купить в магазинах, супермаркетах, торговых центрах. Одним словом, выбирайте, приценивайтесь и будьте осторожны - и морально, и физически.

С наступающим и не болейте!