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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (524)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201228/250467379/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-538.html

За последние 24 часа от коронавируса скончался 41 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 766 пациентов, а с начала пандемии вылечились 206 313

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 538. Скончался 41 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 222 143 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 766 человек, с начала пандемии вылечились 206 313 пациентов. Скончались 2 418.

За сутки проведено 4 769 тестов, в том числе 1 955 быстрых и 2814 – ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 427 человек, в стационарах – 5624, в ковид-гостиницах – 1 311.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (524)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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