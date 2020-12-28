COVID-статистика Грузии: где больше новых случаев заражения

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки провели 4 769 тестов на коронавирус и выявили 538 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 257 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 68 Имерети 55 Квемо Картли 29 Шида Картли 16 Гурия 14 Самегрело - Земо Сванети 34 Кахети 36 Мцхета-Мтианети 16 Самцхе-Джавахети 8 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 2

На данный момент в Грузии 13 386 активных случаев коронавируса, из них 5 624 лечатся в больницах, 1 311 человек находятся в ковид-гостиницах, а 6 451 пациент лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 019, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 376 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превысило 220 тысяч.