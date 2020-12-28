13:13 28 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9870
  • 100 RUB4.4255
  • USD3.2699
Поиск
Скорая помощь 112 и патрульная полиция у входа в инфекционную больницу. Грузия борется с коронавирусом

COVID-статистика Грузии: где больше новых случаев заражения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (524)
325 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201228/250468651/COVID-statistika-Gruzii-gde-bolshe-novykh-sluchaev-zarazheniya.html

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки провели 4 769 тестов на коронавирус и выявили 538 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 257 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  68
 Имерети  55
 Квемо Картли   29
 Шида Картли  16
 Гурия   14
 Самегрело - Земо Сванети  34
 Кахети  36
 Мцхета-Мтианети  16
 Самцхе-Джавахети  8
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  2

На данный момент в Грузии 13 386 активных случаев коронавируса, из них 5 624 лечатся в больницах, 1 311 человек находятся в ковид-гостиницах, а 6 451 пациент лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 019, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 376 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превысило 220 тысяч.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (524)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская елка из противогазов в Рязани
Самые необычные и оригинальные: рождественские елки 2020 года - фото
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Развод закончен: Британия и ЕС подписали сделку по Брексит - видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться