COVID-статистика Грузии: где больше новых случаев заражения

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В Грузии за последние сутки провели 4 769 тестов на коронавирус и выявили 538 новых случаев заражения, сообщил замглавы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава на брифинге в понедельник.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 257 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|68
|Имерети
|55
|Квемо Картли
|29
|Шида Картли
|16
|Гурия
|14
|Самегрело - Земо Сванети
|34
|Кахети
|36
|Мцхета-Мтианети
|16
|Самцхе-Джавахети
|8
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|2
На данный момент в Грузии 13 386 активных случаев коронавируса, из них 5 624 лечатся в больницах, 1 311 человек находятся в ковид-гостиницах, а 6 451 пациент лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 019, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 376 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превысило 220 тысяч.