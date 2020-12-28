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Патрульная полиция проверяет ношение масок на улице. Нарушителей штрафуют

Сколько человек оштрафовали в Грузии за ковид-нарушения

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (524)
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Sputnik Грузия
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Представители правоохранительных органов следят за соблюдением ограничений, введенных из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. За минувшие сутки грузинская полиция выявила 611 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 93 человека, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 518 человек.

Всего с 30 ноября по 28 декабря выявлено 23 591 факт нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (524)
Теги:
МВД Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия, штраф


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