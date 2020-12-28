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Общественная организация Объединенная молодежь за Грузию провела акцию-перформанс Люди голодают у правительственной канцелярии

"Народ голодает!" – активисты НПО "Единая молодежь для Грузии" провели акцию-перформанс

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201228/250472010/Narod-golodaet---aktivisty-NPO-Edinaya-molodezh-dlya-Gruzii-proveli-aktsiyu-performans.html

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Неправительственная организация "Единая молодежь для Грузии" провела акцию-перформанс под девизом "Народ голодает" перед правительственной канцелярией в Тбилиси.

Как заявили участники акции, цель их выступления – привлечь внимание правительства к тяжелому социальному фону в стране.

«Мы пришли сюда, чтобы выразить свою позицию. Люди в очень тяжелом положении… Надеюсь, что все нас поддержат и ситуация исправится. Мы хотим довести свой голос до Каладзе (мэр Тбилиси) и абсолютно до всех. Мы не остановимся», – заявил один из организаторов акции Джони Курасбедиани.

В акции принимали участие около двадцати человек – в основном молодежь. Они держали в руках плакаты "Народ голоден".

Темы:
Политическая жизнь Грузии (227)
Теги:
Акция, Правительство, Грузия


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