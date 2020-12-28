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Патрульная полиция

В Грузии сотрудников патрульной полиции одели в новую зимнюю форму

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
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В новые теплые куртки и ботинки современного дизайна, произведенные в Грузии и отвечающие всем международным стандартам, уже облачились все четыре тысячи патрульных инспекторов

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Четыре тысячи сотрудников патрульной полиции получат новую зимнюю форму, сообщается на сайте МВД Грузии.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Для дальнейшего улучшения условий труда сотрудников, МВД изменило зимнюю рабочую форму патрульных инспекторов. Теплые куртки и зимние ботинки современного дизайна созданы специально для сотрудников патрульной полиции и отвечают всем международным стандартам.

Новая зимняя форма патрульных инспекторов произведена в Грузии из качественного и прочного материала. В связи с режимом работы патрульной полиции и спецификой деятельности, при создании униформы учитывались ее комфорт, терморегуляция и качество.

На этой неделе новую зимнюю форму получили четыре тысячи сотрудников патрульной полиции по всей стране.

Теги:
Патрульная полиция, МВД Грузии, Грузия


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