В Грузии сотрудников патрульной полиции одели в новую зимнюю форму

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Четыре тысячи сотрудников патрульной полиции получат новую зимнюю форму, сообщается на сайте МВД Грузии.
Для дальнейшего улучшения условий труда сотрудников, МВД изменило зимнюю рабочую форму патрульных инспекторов. Теплые куртки и зимние ботинки современного дизайна созданы специально для сотрудников патрульной полиции и отвечают всем международным стандартам.
Новая зимняя форма патрульных инспекторов произведена в Грузии из качественного и прочного материала. В связи с режимом работы патрульной полиции и спецификой деятельности, при создании униформы учитывались ее комфорт, терморегуляция и качество.
На этой неделе новую зимнюю форму получили четыре тысячи сотрудников патрульной полиции по всей стране.