Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2012

За последние 24 часа от коронавируса скончались 25 человек, из ковид-клиник страны выписаны 2 638 пациентов, а с начала пандемии вылечился 208 951

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 012. Скончались 25 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 224 155 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 2 638 человек, с начала пандемии вылечился 208 951 пациент. Скончались 2 443.

За сутки сделано 13 451 тест, в том числе 8 313 быстрых и 5 138 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находится 401 человек, в стационарах – 5 480, в ковид-гостиницах – 1 287.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.