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Офицеры правопорядка в Грузии

В еще одном районе Тбилиси на службу заступили офицеры правопорядка

photo: Ministry of Internal Affairs
Общество
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В еще одном районе столицы появились сотрудники нового подразделения МВД – современные всем хорошо знакомые участковые, но называться они будут офицер правопорядка

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Еще в одном районе Тбилиси – Дидубе-Чугурети – со вторника приступили к службе 40 офицеров правопорядка.

Как сообщает МВД Грузии, офицеры правопорядка – аналог участковых инспекторов. Сотрудники нового подразделения уже работают в Ваке, Сабуртало и Старом Тбилиси.

Регистрация заявлений в Едином центре услуг МВД
FB / Ministry of Internal Affairs of Georgia
Конкурс на должность офицера правопорядка в Грузии - 10 человек на место

"Офицер правопорядка – это модель полицейской деятельности, ориентированной на общество, апробированной во всем мире, как инструмент предотвращения преступности. Офицер правопорядка отвечает за решение важных вопросов и проблем, таких как: работа с несовершеннолетними, насилие в семье, споры между соседями, незаконная миграция, проблемы, связанные с уязвимыми группами и реагирования на все вызовы", – говорится в сообщении.

В функции офицеров правопорядка также входит планирование и осуществление мероприятий по предупреждению преступлений.

Отбор офицеров прошел на конкурсной основе. Победители конкурса в течение нескольких месяцев прошли интенсивную профессиональную подготовку в Академии МВД.

Офицеры правопорядка начнут работать во всех районах Тбилиси, а затем и по всей Грузии.

Теги:
Офицер правопорядка, МВД Грузии, Грузия


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