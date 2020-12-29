В еще одном районе Тбилиси на службу заступили офицеры правопорядка

В еще одном районе столицы появились сотрудники нового подразделения МВД – современные всем хорошо знакомые участковые, но называться они будут офицер правопорядка

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Еще в одном районе Тбилиси – Дидубе-Чугурети – со вторника приступили к службе 40 офицеров правопорядка.

Как сообщает МВД Грузии, офицеры правопорядка – аналог участковых инспекторов. Сотрудники нового подразделения уже работают в Ваке, Сабуртало и Старом Тбилиси.

"Офицер правопорядка – это модель полицейской деятельности, ориентированной на общество, апробированной во всем мире, как инструмент предотвращения преступности. Офицер правопорядка отвечает за решение важных вопросов и проблем, таких как: работа с несовершеннолетними, насилие в семье, споры между соседями, незаконная миграция, проблемы, связанные с уязвимыми группами и реагирования на все вызовы", – говорится в сообщении.

В функции офицеров правопорядка также входит планирование и осуществление мероприятий по предупреждению преступлений.

Отбор офицеров прошел на конкурсной основе. Победители конкурса в течение нескольких месяцев прошли интенсивную профессиональную подготовку в Академии МВД.

Офицеры правопорядка начнут работать во всех районах Тбилиси, а затем и по всей Грузии.