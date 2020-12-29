Правительство Грузии субсидирует повышенный тариф на электроэнергию в течение 2021 года

На сколько именно будет повышен тариф на электроэнергию и воду, Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии решает в эти минуты

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение субсидировать повышенного потребительского тарифа на электроэнергию для населения в течение всего 2021 года, решение озвучил на брифинге премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По его словам, пока точно неизвестно насколько увеличится тариф и какое решение примет Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжению Грузии, однако то, что рост тарифа неизбежен, не вызывает сомнений.

"У нас были обсуждения в команде, в правительстве и, конечно, с парламентариями, и мы приняли единственно возможное и обоснованное решение на данный момент – граждане Грузии не почувствуют повышения тарифов на электроэнергию в 2021 году", – сказал премьер-министр.

По словам премьера, субсидия коснется тех абонентов, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц, а это более 1 млн 600 тысяч семей.

Кроме того, глава правительства коснулся и роста тарифа на водоснабжение. Как отметил Гахария, изменения тарифа коснется лишь жителей трех городов – Тбилиси, Рустави и Мцхета. И в этом случае повышенный тариф социально незащищенным семьям полностью покроет государство.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии проводит заседание в эти минуты, на котором примет окончательное решение по потребительским тарифам.