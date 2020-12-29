Ковид-география Грузии: где больше зараженных

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 13 451 тест на коронавирус и выявили 2 012 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба правительства страны.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 837 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

Регион Количество новых случаев Аджария 125 Имерети 367 Квемо Картли 132 Шида Картли 144 Гурия 31 Самегрело - Земо Сванети 155 Кахети 147 Мцхета-Мтианети 34 Самцхе-Джавахети 28 Рача-Лечхуми Квемо Сванети 12

На данный момент в Грузии 12 735 активных случаев коронавируса, из них 5 480 лечатся в больницах, 1 287 человек находятся в ковид-гостиницах, а 5 968 пациентов лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 001, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 346 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превысило 220 тысяч.