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Медики в полевом госпитале

Ковид-география Грузии: где больше зараженных

photo : Irakli Garibashvili / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (530)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201229/250480271/Kovid-geografiya-Gruzii-gde-bolshe-zarazhennykh.html

Почти половина новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на столицу

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 13 451 тест на коронавирус и выявили 2 012 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба правительства страны.

Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 837 за сутки. В регионах же ситуация следующая:

 Регион  Количество новых случаев
 Аджария  125
 Имерети  367
 Квемо Картли   132
 Шида Картли  144
 Гурия   31
 Самегрело - Земо Сванети  155
 Кахети  147
 Мцхета-Мтианети  34
 Самцхе-Джавахети  28
 Рача-Лечхуми Квемо Сванети  12

На данный момент в Грузии 12 735 активных случаев коронавируса, из них 5 480 лечатся в больницах, 1 287 человек находятся в ковид-гостиницах, а 5 968 пациентов лечатся дома.

Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 001, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 346 человек.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превысило 220 тысяч.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (530)


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