Ковид-география Грузии: где больше зараженных

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 13 451 тест на коронавирус и выявили 2 012 новых случаев заражения, сообщает пресс-служба правительства страны.
Большая часть новых инфицированных приходится на Тбилиси – 837 за сутки. В регионах же ситуация следующая:
|Регион
|Количество новых случаев
|Аджария
|125
|Имерети
|367
|Квемо Картли
|132
|Шида Картли
|144
|Гурия
|31
|Самегрело - Земо Сванети
|155
|Кахети
|147
|Мцхета-Мтианети
|34
|Самцхе-Джавахети
|28
|Рача-Лечхуми Квемо Сванети
|12
На данный момент в Грузии 12 735 активных случаев коронавируса, из них 5 480 лечатся в больницах, 1 287 человек находятся в ковид-гостиницах, а 5 968 пациентов лечатся дома.
Что касается тяжелых пациентов, то их в стране 1 001, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 346 человек.
Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. На сегодняшний день общее число зараженных превысило 220 тысяч.