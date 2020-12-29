Статистика ковид-нарушений: сколько штрафов выписали в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила 469 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 79 человек, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 390 человек.

Всего с 30 ноября по 29 декабря выявлено 24 060 фактов нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.