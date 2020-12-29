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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок жителями столицы

Статистика ковид-нарушений: сколько штрафов выписали в Грузии

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (534)
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Представители правоохранительных органов следят за соблюдением ограничений, введенных из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила 469 фактов нарушения ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Медики в полевом госпитале
photo : Irakli Garibashvili / FB
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 79 человек, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 390 человек.

Всего с 30 ноября по 29 декабря выявлено 24 060 фактов нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (534)


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