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Георгий Гахария

​"Это слухи" – Гахария о введении полного локдауна в Грузии

photo : Government of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (534)
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Sputnik Грузия
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Необходимости вводить более жесткие ограничения, чем действующие сейчас, правительство не видит, единственное, будет закрыто все то, что открылось с 24 декабря по 2 января

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг слухи о введении полного локдауна в стране. Это слухи, заявил он на брифинге после завершения заседания межведомственного координационного совета.

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"Результаты последних целевых ограничений мы уже ощущаем, что главное. Наша система здравоохранения стойко справляется со всеми вызовами, поэтому нет и не будет необходимости никаких локдаунов и более жестких ограничений, особенно на передвижение. Это слухи", – заявил Гахария.

По его словам, правительство следует намеченному плану, и в нем ничего не изменится.

"Не будет никакого полного локдауна, не будет никакого полного ограничения на передвижение на автомобилях или пешком. Единственное, закроется то, что было открыто с 24 декабря, –  торговые объекты. Других ограничений в стране не будет. Такой необходимости нет", – отметил Гахария.

Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Очередь за горизонт: в Грузии открылись торговые центры - видео

На данный момент в стране действуют точечные ограничения. Согласно решению правительства, они начали действовать с 28 ноября, и продлятся до 31 января.

Запрет на передвижение в ночное время, который до сих пор действовал только в семи крупнейших городах, распространяется на всю территорию страны. Выходить на улицу запрещено с 21:00 до 05:00, за исключением праздников – предновогоднего вечера 31 декабря и 6 января.

Прекращены все междугородние пассажирские перевозки и работа общественного транспорта за исключением такси.

Закрыты детсады, школы переведены на дистанционное обучение. Спортзалы, бассейны, художественные студии закрыты.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (534)
Теги:
Пандемия, Георгий Гахария, Грузия


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