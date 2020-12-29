Грузия еще не прошла пик пандемии – Минздрав

Эпидемиологическую ситуацию в стране в Минздраве воздерживаются называть стабильной, поскольку поведение коронавируса еще трудно предсказать, хотя признаки стабилизации уже наметились

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Пока рано говорить о том, что Грузия прошла пик пандемии коронавируса, но на данный момент в стране наметились признаки стабилизации, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.

"Пока мы не говорим об улучшении. Говорим о стабилизации, однако говорить, что мы прошли пик и уже имеем нисходящую тенденцию в течение эпидемии, немного сложно. Как известно, любые смягчение и ограничения требуют двухнедельного интервала для появления результатов. Наша позиция – мы не должны спешить", – заявила Габуния.

Признаки стабилизации ощущаются и в госпитальном секторе. Особенно данный процесс чувствуется в Аджарии, где госпитальный сектор загружен на половину.

На данный момент в стационарах страны лечатся более пяти тысяч инфицированных пациентов. Количество свободных мест достигает двух тысяч.

По словам Габуния, невозможно прогнозировать поведение и течение коронавируса. Более того, Грузия должна ожидать и появления новых штаммов и волнообразных течений до тех пор, пока население не будет вакцинировано.

Мобилизация дополнительных коек в тбилисской Республиканской больнице продолжится и в 2021 году, отметила Габуния, добавив, что в будущем году, приоритетом ведомства будет усиление первичного здравоохранения, а также ряд немаловажных направлений, таких как: ментальное здравоохранение, сервис для больных туберкулезом и т. д.