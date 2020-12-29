Жители Тбилиси, Рустави и Мцхета с 1 января будут платить за воду по новому тарифу

Обладателям водных счетчиков с нового года придется платить за воду на 17 тетри больше, а для тех, кто платит по числу членов в семье, - тариф увеличивается на 60 тетри и составит 4,5 лари

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению с 1 января 2021 года установила новые тарифы на воду для жителей Тбилиси, Рустави и Мцхета.

За воду жители этих городов платят либо по показаниям счетчиков, либо по количеству членов в семье.

Как заявил журналистам член регулирующей комиссии Георгий Пангани, в Тбилиси, для тех абонентов водораспределительной компании Georgian Water and Power, у которых дома установлены счетчики, тариф повысится на 17 тетри и составит вместо 33 тетри 50 за кубометр воды. Для тех, кто платит за душу, тариф увеличится на 60 тетри и составит 4,5 лари на человека вместо 3,90 лари.

Что касается предприятий и коммерческого сектора, то тариф увеличится с 4,4 до 6,5 лари.

Новые тарифы останутся в силе до 2023 года. При этом правительство Грузии обещало субсидировать повышение тарифа на воду для социально незащищенных жителей Тбилиси, Рустави и Мцхета в течение всего года.

Как объясняют в Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению, пересмотр тарифов был необходим для того, чтобы компании могли продолжить работу и обеспечить бесперебойное водоснабжение населения.

Вместе с тем в руководстве водораспределительных компаний считают, что тарифы нужно пересмотреть и повысить еще, поскольку в них не отражены все расходы компаний.

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