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Медицинский работник делает укол

Для сельских врачей в Грузии создали онлайн-платформу

© photo: Sputnik / Alexander Kondratyuk
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (536)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201229/250485163/Dlya-selskikh-vrachey-v-Gruzii-sozdali-onlayn-platformu.html

Доступ к сервису онлайн медицинского обслуживания будет и у сельского населения - интернетизация и создание специальной платформы для сельских врачей сделает борьбу с коронавирусом более эффективной и в регионах

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Центр координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи создал специальную онлайн-платформу для сельских врачей, сообщает телекомпания "Имеди".

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Сайт был создан в целях эффективного управления случаями заболевания коронавирусом и расширения доступа сельского населения к первичной медико-санитарной помощи. Платформа была создана при поддержке Детского фонда ООН и финансировании Американского агентства международного развития (USAID).

Заместитель директора Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Зураб Андгуладзе вместе с представителем ЮНИСЕФ в Грузии Гасаном Халилом посетили во вторник амбулаторию в селе Галавани (регион Мцхета-Мтианети) и ознакомили местных врачей с новшеством.

Без врачей не останемся – глава Минздрава Грузии
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Без врачей не останемся – глава Минздрава Грузии

Как отметил Зураб Андгуладзе, новая централизованная онлайн-платформа станет центром оповещения врачей, который поможет им  знакомиться с новыми протоколами и инструкциями, получать информацию об ожидаемых вакцинациях или скринингах, проводить онлайн-консультации пациентов и участвовать в конференциях.

Центр координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи при поддержке Детского фонда ООН и USAID предоставляет доступ к Интернету тысяче сельских амбулаторий по всей стране. Также сельские врачи будут снабжены компьютерами для постоянного онлайн-общения с пациентами и коллегами, а также центральным офисом.

Также для эффективной борьбы с коронавирусом в сотрудничестве с чешской организацией "Каритас" планируется подготовка 1300 врачей, что в конечном итоге значительно расширит доступ к первичной медицинской помощи для сельского населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (536)
Теги:
здравоохранение, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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