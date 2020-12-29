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Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе

У главного эпидемиолога Грузии коронавирус

photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (536)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201229/250485764/U-glavnogo-epidemiologa-Gruzii-koronavirus.html

Амиран Гамкрелидзе заразился COVID-19 от инфицированного пациента, с которым имел контакт, но ярко выраженных симптомов инфекции у него не наблюдается

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заразился коронавирусом, данную информацию подтверждают в пресс-службе центра.

Тенгиз Церцвадзе
photo: Tengiz Tsertsvadze / FB
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В центре заявляют, что Гамкрелидзе чувствует себя хорошо и у него нет ярко выраженных симптомов, характерных коронавирусной инфекции.

Гамкрелидзе заразился от инфицированного коронавирусом пациента, с которым имел контакт.

Заместитель главы центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил сегодня на брифинге, что в Грузии с начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились около 20 тысяч медиков. В том числе в самом центре  - около 20 человек.

До этого коронавирусом переболел директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (536)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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