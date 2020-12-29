У главного эпидемиолога Грузии коронавирус

Амиран Гамкрелидзе заразился COVID-19 от инфицированного пациента, с которым имел контакт, но ярко выраженных симптомов инфекции у него не наблюдается

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заразился коронавирусом, данную информацию подтверждают в пресс-службе центра.

В центре заявляют, что Гамкрелидзе чувствует себя хорошо и у него нет ярко выраженных симптомов, характерных коронавирусной инфекции.

Гамкрелидзе заразился от инфицированного коронавирусом пациента, с которым имел контакт.

Заместитель главы центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе заявил сегодня на брифинге, что в Грузии с начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились около 20 тысяч медиков. В том числе в самом центре - около 20 человек.

До этого коронавирусом переболел директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.