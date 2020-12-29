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Здание правительственной администрации Грузии

Грузия готова к продлению ограничений еще на полгода

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (536)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201229/250488453/Gruziya-gotova-k-prodolzheniyu-ogranicheniy-esche-na-polgoda.html

Исходя из ситуации и необходимости, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Парламент Грузии продлил до 30 июня 2021 года действие поправок в закон "Об общественном здравоохранении", дающих правительству право вводить ограничения во время пандемии коронавируса без объявления чрезвычайного положения.

За продление действия нормы проголосовали 83 депутата.

Карантин и коронавирус. Закрытые рестораны, кафе и отели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Поправки, предоставляющие право правительству вводить ограничения на время пандемии и регулировать без согласия парламента вопросы деятельности государственных ведомств, были приняты 22 мая, когда истекал срок действия чрезвычайного положения из-за сохраняющейся угрозы коронавируса, сроком до 15 июля, а позже продлены до 1 января 2021 года.

Сегодняшним решением парламент продлевает срок действия этих полномочий правительству с 1 января 2021 года до 30 июня. А именно: исходя из ситуации и необходимости, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность, запрещать проведение массовых социальных мероприятий и т.д.

В то же время вводимые правительством ограничения должны соответствовать Конституции Грузии и быть обусловлены законом или нормативным актом. Их можно вводить, только если они необходимы для общества и не носят дискриминационный характер.

Рестораны и отели в старом Тбилиси в районе Абанотубани. Пустые улицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ограничения обязательно должны быть пропорциональными, а приносимая ими польза превышать ущерб, и они не должны нарушать Европейскую конвенцию по правам человека.

Власти также будут иметь право отправлять людей в карантин или в изоляцию. Однако каждый отправляемый в изоляцию или карантин будет иметь право на адвоката, иметь право сообщить близким и работодателю о месте нахождения, знать причины отправки в карантин.

На сегодняшний день в Грузии действуют строгие ограничения. В стране введен запрет на междугородние перевозки и общественный транспорт, действует обязательный масочный режим, не работают спортзалы, кафе и рестораны, запрещены культурные мероприятия.

Более строгие ограничения планируется ввести с 3 января, когда закроются магазины, временно открытые на новогодние праздники.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (536)
Теги:
Парламент Грузии, Правительство Грузии, Грузия


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