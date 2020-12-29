Грузия готова к продлению ограничений еще на полгода

Исходя из ситуации и необходимости, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность

ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Парламент Грузии продлил до 30 июня 2021 года действие поправок в закон "Об общественном здравоохранении", дающих правительству право вводить ограничения во время пандемии коронавируса без объявления чрезвычайного положения.

За продление действия нормы проголосовали 83 депутата.

Поправки, предоставляющие право правительству вводить ограничения на время пандемии и регулировать без согласия парламента вопросы деятельности государственных ведомств, были приняты 22 мая, когда истекал срок действия чрезвычайного положения из-за сохраняющейся угрозы коронавируса, сроком до 15 июля, а позже продлены до 1 января 2021 года.

Сегодняшним решением парламент продлевает срок действия этих полномочий правительству с 1 января 2021 года до 30 июня. А именно: исходя из ситуации и необходимости, правительство имеет право ограничивать передвижение граждан, их трудовую и экономическую активность, запрещать проведение массовых социальных мероприятий и т.д.

В то же время вводимые правительством ограничения должны соответствовать Конституции Грузии и быть обусловлены законом или нормативным актом. Их можно вводить, только если они необходимы для общества и не носят дискриминационный характер.

Ограничения обязательно должны быть пропорциональными, а приносимая ими польза превышать ущерб, и они не должны нарушать Европейскую конвенцию по правам человека.

Власти также будут иметь право отправлять людей в карантин или в изоляцию. Однако каждый отправляемый в изоляцию или карантин будет иметь право на адвоката, иметь право сообщить близким и работодателю о месте нахождения, знать причины отправки в карантин.

На сегодняшний день в Грузии действуют строгие ограничения. В стране введен запрет на междугородние перевозки и общественный транспорт, действует обязательный масочный режим, не работают спортзалы, кафе и рестораны, запрещены культурные мероприятия.

Более строгие ограничения планируется ввести с 3 января, когда закроются магазины, временно открытые на новогодние праздники.