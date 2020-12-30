Известный грузинский врач-реаниматолог перенес коронавирус, сам того не подозревая

Да, врачи тоже обычные люди и подвержены болезням, особенно те, кто сейчас на передовой борьбы с пандемией и ежедневно контактируют с десятками, а то и сотнями инфицированных пациентов

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Директор тбилисской Первой университетской клиники Леван Ратиани, который является одним из главных реаниматологов страны и врачом ковид-пациентов, перенес коронавирус, сам того не подоззревая.

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Как заявил профессор Ратиани в эфире телекомпании Rustavi 2, он не знает, когда был инфицирован, так как болезнь протекала бессимптомно.

"Мой случай был другим. Я реаниматолог, ежедневно во время обхода у меня 140-145 контактов с пациентами. Я очень часто делал тесты, что предусмотрено протоколом, но положительного ПЦР-теста никогда не было. Но когда я сделал тест на антитела, то их оказалось много. То есть я перенес болезнь бессимптомно и не могу сказать когда. Но такое было в моей жизни", – заявил Ратиани.

По словам профессора, врачи такие же люди, как и все остальные, и они тоже подвержены болезням, в том числе коронавирусу.

Ратиани считает, что в такой ситуации, как сейчас, изоляция полезна для всей страны. Если не соблюдать правила и меры личной безопасности, сказал он, случаи инфицированных могут вновь увеличиться. Соцдистанция разрывает цепь заражения, поэтому важно, чтобы люди следовали ей, подчеркнул доктор.

Накануне стало известно об инфицировании коронавирусом главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе. Его состояние стабильное, он лечится дома.

С начала пандемии в Грузии коронавирусом заразились около 20 тысяч медиков. А всего в стране к этому времени COOVID-19 переболели 224 155 человек.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля.