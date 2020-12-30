Президент Грузии пожелала главному эпидемиологу страны скорейшего выздоровления

Саломе Зурабишвили благодарит Амирана Гамкрелидзе за его самоотверженный труд и огромный вклад в борьбу с пандемией

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала главе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амирану Гамкрелидзе, у которого определили коронавирус.

На своей странице в Facebook Зурабишвили поблагодарила Гамкрелидзе за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.

"Хочу пожелать скорейшего выздоровления Амирану Гамкрелидзе, у которого выявили коронавирус. Я выражаю ему огромную благодарность за самоотверженный труд и служение грузинскому народу и стране. Я желаю ему бодрости", – написала Зурабишвили.

Коронавирус Гамкрелидзе подтвердили 29 декабря. На данный момент у него не наблюдаются какие-либо клинические симптомы, характерные инфекции. Он перешел в самоизоляцию и лечится в домашних условиях.