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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии пожелала главному эпидемиологу страны скорейшего выздоровления

photo : Gakharia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (542)
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Sputnik Грузия
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Саломе Зурабишвили благодарит Амирана Гамкрелидзе за его самоотверженный труд и огромный вклад в борьбу с пандемией

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала главе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амирану Гамкрелидзе, у которого определили коронавирус.

Эпидемия коронавируса COVID 19 - медики и врачи в больнице в реанимации
© REUTERS / CALLAGHAN O'HARE
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На своей странице в Facebook  Зурабишвили поблагодарила Гамкрелидзе за самоотверженный труд в борьбе с пандемией.

"Хочу пожелать скорейшего выздоровления Амирану Гамкрелидзе, у которого выявили коронавирус. Я выражаю ему огромную благодарность за самоотверженный труд и служение грузинскому народу и стране. Я желаю ему бодрости", – написала Зурабишвили.

Коронавирус Гамкрелидзе подтвердили 29 декабря. На данный момент у него не наблюдаются какие-либо клинические симптомы, характерные инфекции. Он перешел в самоизоляцию и лечится в домашних условиях.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (542)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Амиран Гамкрелидзе, Президент Грузии, Грузия


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