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Скорая помощь 112 на выезде по вызову

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1738

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (542)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201230/250491876/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1738.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 38 человек , из ковид-клиник страны выписаны 1 494 пациента, а с начала пандемии вылечились 210 445

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 738. Скончались 38 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 225 893 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 494 человека, с начала пандемии вылечились 210 445 пациентов. Скончались 2 481.

За сутки в стране сделано 14 192 теста, в том числе 7 074 на антиген и 7 118 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 389 человек, в стационарах – 5 480, в ковид-гостиницах – 1 223.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (542)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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