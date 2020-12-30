Тбилисский городской суд возглавит Васил Мшвениерадзе

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Председателем Тбилисского городского суда назначен Васил Мшвениерадзе, об этом сообщает Верховный совет юстиции Грузии.
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Соответствующее решение совет принял 29 декабря.
Мшвенирадзе займет место председателя Тбилисского городского суда на пятилетний срок во второй раз. Первый раз Высший совет юстиции Грузии большинством голосов проголосовал за него в 2017 году. Тогда он был действующим членом Совета и занял место Георгия Микаутадзе, который из кресла председателя Тбилисского городского суда пересел в кресло секретаря Высшего совета юстиции. Сам Микаутадзе и предложил тогда кандидатуру Мшвениерадзе на пост главы городского суда.
В 2017 году же Мшвениерадзе был избран и главой административной коллегии Тбилисского городского суда.
Васил Мшвениерадзе родился в 1971 году. В 1995 году он окончил спецфакультет бизнес-юриста Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили.
Свою карьеру в судебной системе начал в 1995 году главным консультантом в Верховном арбитражном суде Грузии. За свою профессиональную карьеру Мшвениерадзе успел поработать и прокурором – в 2007-2008 годах он был прокурором Мцхетского района (регион Мцхета-Мтианети), а в 2012-2016 годах – председателем Мцхетского районного суда.
Верховный совет юстиции также выбрал председателя районного суда Гори (Шида Картли). Им стал Шалва Какауридзе. Он также будет занимать данную должность в течение пяти лет.
По решению Верховного совета юстиции и. о. председателя апелляционного суда Кутаиси (Имерети) стал Амиран Дзабунидзе.