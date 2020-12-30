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Эпидемия коронавируса - полиция проверяет ношение масок прохожими на улице

Статистика ковид-нарушений – данные МВД Грузии за минувшие сутки

photo : courtesy of Patrol Police of Georgia
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (542)
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Больше всего выявлено нарушителей масочного режима, хотя эпидемиологи постоянно предупреждают, что в отсутствие вакцины, маска – самый надежный способ защититься от коронавируса

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. За последние сутки полиция выявила 525 нарушений установленных ограничений из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Эпидемия коронавируса - жители в масках на Дезертирском рынке
© Sputnik / STRINGER
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За минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 95 человек, которых застали на улице после девяти вечера. За нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафовано 430 человек.

Всего с 30 ноября по 29 декабря выявлено 24 585 фактов нарушения ограничений.

Министерство внутренних дел вновь призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (542)
Теги:
Ограничения, МВД Грузии, Грузия


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