Почему бы нет – в Грузии подумывают о производстве военных дронов

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия может начать собственное производство военных дронов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

На сегодняшний день военное производство в Грузии сконцентрировано на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта", который существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.