Почему бы нет – в Грузии подумывают о производстве военных дронов

Министр обороны Ираклий Гарибашвили считает, что у страны есть необходимая база, чтобы наладить выпуск дронов и не закупать их у партнеров

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия может начать собственное производство военных дронов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

На сегодняшний день военное производство в Грузии сконцентрировано на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта", который существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.

"Мы хотим на месте испытать силы для производства дронов, поскольку у нас есть опыт в этом. Хочу напомнить, что у страны было и все еще есть один из самых высокотехнологических предприятий. Всего около 20 стран мира производят самолеты. Представьте, однажды Грузия была страной-производителем самолетов. Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится в ведении "Дельты", просто грех. Именно на этой базе и с помощью тех людей, которые там работают, возможно начать производство дронов", – заявил Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили сообщил, что в 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами-партнерами.

"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж. Кроме того, на базе авиационного завода идет модернизация самолетов и вертолетов. Также существует предприятие "Дельта текстиль", где шьются формы для военных.