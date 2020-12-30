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Дрон в небе

Почему бы нет – в Грузии подумывают о производстве военных дронов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (169)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201230/250492967/Pochemu-by-net---v-Gruzii-podumyvayut-o-proizvodstve-voennykh-dronov.html

Министр обороны Ираклий Гарибашвили считает, что у страны есть необходимая база, чтобы наладить выпуск дронов и не закупать их у партнеров

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Грузия может начать собственное производство военных дронов, заявил министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".

На сегодняшний день военное производство в Грузии сконцентрировано на базе Государственного военного научно-технического центра "Дельта", который существует с 2010 года. Он объединил шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, и находится в ведении министерства обороны Грузии.

Военный завод Дельта
photo: courtesy of press-service of Ministry of Defence of Georgia
Грузия планирует создать три новых оборонных предприятия в 2021 году
"Мы хотим на месте испытать силы для производства дронов, поскольку у нас есть опыт в этом. Хочу напомнить, что у страны было и все еще есть один из самых высокотехнологических предприятий. Всего около 20 стран мира производят самолеты. Представьте, однажды Грузия была страной-производителем самолетов. Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится в ведении "Дельты", просто грех. Именно на этой базе и с помощью тех людей, которые там работают, возможно начать производство дронов", – заявил Гарибашвили.

Ранее Гарибашвили сообщил, что в 2021 году министерство обороны Грузии планирует задействовать три новых оборонных предприятия вместе со странами-партнерами.

"Дельта" производит бронемашины, минометы, гранатометы, универсальные боевые модули, беспилотники, пистолеты, винтовки, бронежилеты и многое другое. Центр уже экспортирует свою продукцию за рубеж. Кроме того, на базе авиационного завода идет модернизация самолетов и вертолетов. Также существует предприятие "Дельта текстиль", где шьются формы для военных.

Темы:
Оборона Грузии (169)
Теги:
Дроны, Минобороны Грузии, Грузия


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