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Вид на город Тбилиси в солнечную погоду - Дом Юстиции и мост Бараташвили

Дома юстиции Грузии возобновят работу с 4 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20201230/250493524/Doma-yustitsii-Gruzii-vozobnovyat-rabotu-s-4-yanvarya.html

Дома юстиции и общественные центры будут обслуживать граждан, которые не могут получить необходимую услугу онлайн

ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. В связи с новогодними праздниками Дома юстиции и общественные центры в Грузии возобновят работу с 4 января, сообщает пресс-служба министерства юстиции страны.

Дома юстиции и общественные центры будут работать с 09:00 до 18:00. С 4 до 15 января сервис-центры будут обслуживать граждан, которые не могут получить необходимую услугу онлайн с помощью портала my.gov.ge. Тут же отмечается, что большая часть услуг доступна дистанционно. Электронная система предлагает сервисы на пяти языках – грузинском, абхазском, английском, армянском и азербайджанском.

Вид на город Тбилиси в солнечную погоду - Дом Юстиции и мост Бараташвили
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дома юстиции Грузии вновь изменили график работы

Что касается выдачи таких срочных документов как справка о смерти, граждане смогут получить ее в рабочие дни без предварительной записи, а в выходные – только в электронной форме.

Получить справку о рождении ребенка в рабочие дни можно по предварительной записи, а в выходные – только в электронной форме.

В связи с пандемией коронавируса граждане могут получить нужный сервис в Домах юстиции после предварительной записи – необходимо зарезервировать свой визит с помощью сайта my.gov.ge. 

Агентство обслуживания министерства внутренних дел Грузии не будет работать 31 декабря, а также 1, 2, 3 и 7 января. С 4 января граждане смогут обратиться к Агентству обслуживания и пользоваться следующими сервисами: растаможивание транспортных средств, реэкспорт, экспорт, процедуры регистрации автомобиля.

С 18 января возобновляется сдача теоритических и практических экзаменов для получения водительских прав.

С целью предотвращения распространения коронавируса все еще приостановлены процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия, а также осмотр механических транспортных средств.

С 18 января 2021 года агентство поэтапно возобновит работу с учетом выполнения всех правил в условиях пандемии.



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